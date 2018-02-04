Vatikan ziyareti öncesi Erdoğan: Benim için dindarlık her şeydir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalyan La Stampa gazetesine konuştu: “Biz AB’ye tam üyelik istiyoruz. Benim için dindarlık her şeydir, ondan taviz vermem.”

Erdoğan, yarın Vatikan’da Papa Francis’le görüşecek.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre La Stampa, Erdoğan söyleşisini bugün manşetten ‘Erdoğan: AB bizi alsın’ sözleriyle yayınladı.

Erdoğan, Brexit sonrası İngiltere’nin AB ile sahip olacağı türden bir ilişkinin Türkiye için de geçerli olabileceği şeklindeki tezlerle ilgili soruyu, “Biz AB’ye tam üyelik istiyoruz. Diğer seçenekler bizi tatmin etmez” diyerek yanıtladı.

Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleşen söyleşide La Stampa yayın yönetmeni Maurizio Molinari, Erdoğan’a “Bir inanç insanı Papa ile buluşacaksınız. Siz de inançlı birisiniz. Bu sizin kişiliğinizde ne kadar etkili?” diye sordu. Erdoğan’ın yanıtı şöyle oldu: “Benim için dindarlık her şeydir, ondan taviz vermem. Dinimin bana emrettiği her şey benim için bir ilktir.”

Cumhurbaşkanı Papa’yla görüşmesinde en önemli gündem maddesinin Kudüs’ olacağını söyledi: “(ABD Başkanı Donald) Trump’ın uluslararası hukuka aykırı açıklamasından sonra (Papa ile) konuştuk. Bu görüşmeden ötürü Papa’ya teşekkür etmek istiyorum. Kudüs yalnızca Müslümanların meselesi değil. İkimiz de kentin statüsünün korunmasından yanayız. Statünün korunması, her üç dinin de kutsal mekanlarının güvence altına alınması ve Filistin halkının haklarının tanınması son derece mühimdir. Papa’nın ve Kudüs’teki çeşitli Hristiyan cemaatlerin de bu yönde mesaj vermesi, temel önemdedir.”

‘Berlusconi yakın dostumdur’

İtalya’dan en kısa zamanda Filistin’i tanımasını istediğini söyleyen Erdoğan’a “Papa Francesco, Ortadoğu’da azınlık durumundaki Hristiyanların maruz kaldığı şiddeti de birçok kez kınadı. Bu şiddet nasıl durdurulur?” diye soruldu.

Cumhurbaşkanı şöyle yanıt verdi: “Ortadoğu’da farklı inançlar yüzyıllar boyunca yan yana barış içinde birlikte yaşamıştır. Dış müdahaleler, aşırıcı ideolojiler ve IŞİD, El Kaide gibi teröristlerin yol açtığı çatışmalar durumu kötüleştirdi. Ortadoğu’daki terör sadece Hristiyanlara değil Müslümanlara da zarar veriyor… Yalnızca bir tarafın haklarına odaklanmak hata olur. Papa’nın Arakanlı Müslümanların çektiği acılara gösterdiği ilgi dünyaya örnek olmalıdır.”

Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni’yle görüşmelerinden ne beklediğinin sorulması üzerine de şöyle konuştu: “İtalya ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Eski Başbakan Berlusconi yakın dostumdur, kendisiyle çok iyi bir işbirliği başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin Berlusconi döneminde çok canlı ve olumlu olduğunu söyleyebilirim. O atmosferi yeniden elde etmeliyiz. Örneğin ‘Attack Agusta Westland’ helikopterleri için çok önemli bir anlaşma yapmıştık. Bu tür işbirliklerini daha da geliştirmek istiyoruz.”

‘Teröristlere ise Afrin’deki gibi hitap ediyorum’

Erdoğan, İtalyan girişimcilerle görüşeceğini de söyleyerek, “İtalya bizim 3’üncü büyük ticaret ortağımız ama potansiyel bundan daha fazla. Yaklaşık 1400 şirketle (Türkiye’deki) şirket sayısı bakımından 11. sıradasınız. Bunu artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Ziyareti nedeniyle Roma’da protestoların yaşanacağını hatırlatan Molinari, “Bu göstericilere nasıl seslenmek istersiniz?” diye sordu.

Cumhurbaşkanının yanıtı şöyle oldu: “Ben teröristlere değil teröristlerin karşısında olanlara hitap ediyorum. Teröristlere ise Afrin’de hitap ettiğim gibi hitap ediyorum, çünkü onların anladığı dil, o dildir. Bundan sonra da yine aynı dille hitap edeceğim.”