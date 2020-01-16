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Yaramazlara biraz batar!

Vatikan ilk defa bir kadını üst düzey pozisyona atadı

Vatikan, devletler arası ilişkiler sekreterliğinin çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına 66 yaşındaki İtalyan avukat Francesca Di Giovanni’yi atadı. Böylece Vatikan yönetimi ilk defa bir kadını üst düzey pozisyona getirmiş oldu.

Fotoğraf: BBC

Francesca Di Giovanni, Vatikan’ın Birleşmiş Milletler’de (BM) bulunan gruplarla olan ilişkisinden sorumlu olacak.

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Giovanni, göreve atanmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

27 yıldır Vatikan bünyesinde çalışan Giovanni, göç, mülteci, kadın hakları ve turizm konusunda çalışmalar yürüttü.

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