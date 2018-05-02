Vatandaşlık alan 50 bin Suriyeli’nin vekil adayı var: Hafez’i AKP’de istiyorlar

Türk vatandaşlığı almaya hak kazanan 50 bin Suriyeli sığınmacı 24 Haziran’da oy kullanmaya hazırlanırken, eski Türkmen Meclisi başkanı Semir Hafez’in AKP’den milletvekili adayı olması için harekete geçti. İmza toplayan Suriyeli sığınmacılar, dilekçelerini cumhurbaşkanlığına göndermeye başladı.

Karar’dan Hilal Öztürk’ün haberine göre toplam 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı arasından Türk vatandaşlığına geçen 50 bin kişi, Suriye uyruklu bir milletvekili çıkarmak istiyor.

Reklam

Türkiye’de bulunan Suriyeli Türkmen ve Arap gruplar, Yayladağı, Antakya ve Osmaniye’de imza kampanyası düzenledi. Sığınmacılar, AKP’den vekil adayı olarak Suriye Türkmen Meclisi’nin eski başkanı Semir Hafez’i çıkardı. Şimdiye kadar 5 bin imza toplanarak cumhurbaşkanlığına gönderildiği. Sayının 25 bine ulaşması hedefleniyor.

Aynı zamanda Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği başkanı Hafez, Türkiye’de 80 milyon insandan bahsedilirken sayının artık 83,5 milyon olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Suriyeli sığınmacıların sıkıntıları çok. İkamet, sağlık ve eğitimde bir çok sorun yaşıyorlar ve temsilcileri yok. Seçmen olarak sayıları 50 bin ve bu az bir rakam olabilir ancak, 3,5 milyon insanın temsil edilmesinden söz ediyoruz. Hem Türkiye’yi, hem Suriye’yi ve Suriyelileri tanıyan biri Meclis’te olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Yakında 120 bin belki 130 bin kişiye vatandaşlık verilecek. Bu sayı daha da artabilir.”