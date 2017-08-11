‘Vatandaşlar rahat seyahat etsin diye’: Hakkari’de 26 nokta özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari valiliği, merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 26 bölgenin, 12-26 Ağustos tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK’nın son zamanlardaki saldırılarının kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıklarını söyleyen valilik, bunun için özel güvenlik bölgeleri kurduğunu duyurdu.

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Buna göre Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kent merkezi ve Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 26 bölgeye izinsiz girmek yasaklandı.