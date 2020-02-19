Vatandaşın itiraz hakkı var: Elazığ’da hasarlı binaların listesi muhtarlıkta askıda

Elazığ’da depremde hasar gören binalar, hasar derecelerine göre ayrıldı. Hasarlı binaların listesi muhtarlıklara asılırken, bina sahiplerinin itiraz hakkı bulunuyor.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaklaşık 75 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı.

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Hasarlı olduğu belirlenen binaların listesi, mahalle muhtarlıklarına asıldı. Depremzedeler muhtarlıklara giderek evlerinin ne kadar hasarlı olduğuna bakıyor. Listeye itiraz etmek isteyenler, 30 gün içinde belirlenen okullardaki başvuru noktalarına gitmek zorunda.

Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergün Gül, binaların hafif, orta ve ağır hasarlı olarak ayrıldığını belirterek mahalledeki hasarlı binaların yıkılması ya da güçlendirme yapılmasının gündemde olduğunu dile getirdi.