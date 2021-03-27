Vatandaşa ‘İndir şu arka ayaklarını’ diyen Çerkezköy kaymakamına soruşturma

Covid-19 denetimi sırasında bir kişiye “İndir şu arka ayaklarını” diyen Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma haberini, İçişleri bakan yardımcısı Muhterem İnce Twitter hesabından duyurdu.

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İnce’nin açıklamasında bakanlığın olarak salgın sürecinde sahadaki denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin vali ve kaymakamların da katılımıyla başarıyla sürdüğü belirtilerek zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu kapsamda, Covid- 19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerce gerekli soruşturma başlatılmıştır.”