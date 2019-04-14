Vatandaş tebligatsız kesilen köprü geçiş cezalarınının affedilmesini istiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtikleri için kesilen binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalan ticari araç sahipleri, bu durumdan haberdar olmadıkları ve tebligat gönderilmediğini söyleyerek, Yenikapı Miting Alanı’nda eylem yaptı ve cezaların affedilmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Ceza aracın değerinden de fazla olabiliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişi yasak olan araç sahipleri araçlarının değerinden bile yüksek cezalarla karşılaştı. Yenikapı Miting alanı otoparkında toplanan çok sayıda ticari araç sahibi durumdan haberdar olmadıklarını ve kendilerine ne bir uyarı ne de bir tebligat gönderildiğini söyleyerek, protesto eylemi yaptı. 2019 Ocak ayından bu yana gönderilen tebligatlarda birçok vatandaş 80 bin liraya varan ceza kesildiğini öğrendi. Araçlarının fiyatından yüksek miktarlarda cezalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen bazı araç sahipleri, kredi çekip borçlarını ödediklerini dile getirdi.

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Yetkililerden Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesiliyor.

‘Cezalarla anayasanın 172’inci maddesi çiğnenmiştir’

Eyleme katılan ve burada açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, cezaların Anasayasanın 172’inci maddesini ihlal ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Yargıtay’ın bir kuralı vardır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Ayrıca ülkemizde tüketicinin korunması hakkındaki kanuna rağmen bu cezalar kesilmemelidir. Burada açıkça ciddi olarak hukukun temel ilkeleri katledilmiştir. Anayasanın 172 ‘inci maddesi çiğnenmiştir. Çünkü tüketicilerin en temel 8 hakkından biri olan bilgi edinme hakkı yok sayılmıştır. Hukukun temel ilkelerinden öngörülebilirlik, ölçülülük, caydırıcılık, unsurları ortadan kaldırılmıştır. Bu vatandaşlara yüz binlerce liraya ulaşana kadar bekleyip ceza göndereceğine, vatandaşlara önceden ‘sizin üzerinize kayıtlı olan araç artık bu köprüden geçemez, yasak kapsamına alınmıştır’ deseydi bu sonuç ortaya çıkmayacaktır. Çok önemli bir konuda bazı araçlar şirket üzerine kayıtlı. Çalışan kullanıyor işverenler bu çalışanları işten çıkartıyorlar ve cezaları da tazminatı ile ödetiyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Büyük bir haksızlık var mutlaka bu cezalar silinmelidir. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz.”