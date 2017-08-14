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Vatan’da IŞİD şüphelisinin bıçakla saldırdığı polis memuru hayatını kaybetti

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İstanbul’da ‘canlı bomba’ şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi, getirildiği Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir polis memurunu bıçakla ağır yaraladı.

Fotoğraf: DHA

IŞİD üyesi olduğu öne sürülen şüpheli vurularak öldürülürken, ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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DHA’nın haberine göre saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan ve iki polis memuru tarafından emniyete getirilen şüpheli, araçtan indirilip terörle mücadele şube müdürlüğüne geçirileceği sırada, nereden çıkardığı anlaşılamayan bıçakla yanındaki polise saldırdı.

Bağrışmalar üzerine şüpheliyi Vatan’a getiren diğer polis memuru ve o sırada çevrede bulunan polisler, IŞİD’li olduğu belirtilen bıçaklı saldırganı silahla vurarak öldürdü.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru ise tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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