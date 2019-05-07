Vatan Partisi’nin İstanbul adayı: Tutumumuz CHP’ye bağlı

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’ın Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini, Türkiye Komünist Partisi’nin 23 Haziran’da aday göstermeyeceğini açıklamasından sonra Vatan Partisi’nin adayından da İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklama geldi.

Fotoğraf: gercekgundem.com

31 Mart’ta Vatan Partisi’nden İstanbul belediye başkan adayı olan ve 17 bin 377 oy alan İlker Yücel, yeniden aday olup olmayacağının partisinin merkez karar kurulu toplantısından sonra belirleneceğini söyledi.

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Sözcü’den Can Özçelik’e konuşan Yücel şunları söyledi: “Şunu söyleyebilirim: AK Parti Türkiye’yi tek başına yönetemiyor. Bir seçim bile yapamıyor. Türkiye’nin önündeki sorunları ağırlaştırıyor. CHP ise Abdullah Gül, Davutoğlu cephesiyle girdiği dirsek teması ve ‘Selahattin Demirtaş’ın ılımlı çizgisi’ diyerek övdüğü HDP ittifakı sebebiyle vahim bir hatanın içerisindedir. Her iki durumda değişiklik var mı? Bizim tutumumuz buna bağlıdır.”