Vatan Partisi’nden istifa edenler, Perinçek’in ‘kapatacağı’ HDP’ye geçiyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP’nin kapatılması için kolları sıvayacağını söylemesi üzerine partinin Diyarbakır, Batman ve Mardin il ve ilçe yönetiminden istifa eden 90’ı aşkın kişi HDP’ye geçeceğini duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre istifa eden Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve iki partili, HDP Diyarbakır il örgütünü ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından HDP’lilerle Gönül, il binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Reklam

Burada konuşan HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı, Gönül ve beraberindekilerin Vatan Partisi’nden istifa etmelerinin ardından HDP’yi destekleme açıklamalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Camcı, Vatan Partisi’nden istifa edenlerin HDP’nin barış mücadelesine katkı sağlayacağını vurguladı.

“Huzur ve barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz” diyen Gönül ise Vatan Partisi’nden istifa eden 90’ı aşkın eski partiliyle birlikte önümüzdeki günlerde HDP’ye geçeceklerini duyurdu.

Reklam

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı son günde tamamlayan Perinçek, “Cumhurbaşkanı seçilince HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a talepte bulunacağız” demişti.

Perinçek’in HDP ile ilgili açıklaması, bölge teşkilatlarında kırılmaya neden olmuş, Diyarbakır ve Batman il ve ilçe yönetimleriyle Mardin’in Kızıltepe ilçesi yönetiminde görevli partililer, ez zamanlı olarak basın açıklaması yapıp partiden istifa edeceklerini açıklamıştı.