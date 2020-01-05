Vasistas pencerede sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu’da, içinde kimsenin bulunmadığı apartman dairesine vasistas pencereden girmeye çalışırken sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Karın bölgesinde ezilme olan kedi, tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğle saatlerinde Karamanlı Mahallesi Şen Sokak’ta meydana geldi. Bir kedi, ısınmak için üç katlı bir binanın en üst katında boş bulunan daireye vasistas pencereden girmek istedi. Camı yarım şekilde açık olan daireye girmeye çalışan kedi, pencereye sıkıştı. Karın bölgesi sıkışan ve yalnızca ayak kısımları dışarıdan gözüken kediyi görenler durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle çıktığı üçüncü kattaki daire penceresinde sıkışan kediyi kurtardı. Karın bölgesinde ezikler oluşan kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülerek tedaviye alındı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.