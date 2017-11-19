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‘Varoşlardaki yurttaşlara ulaşmak’: Nuray Çepni, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin delegelerinden Nuray Çepni’yi danışmanı olarak görevlendirdi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’in haberine göre, Kılıçdaroğlu, Çepni’ye yazılı görevlendirme kağıdını bizzat teslim etti.

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Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme kağıdında, “Sayın Nuray Çepni, Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarını ve projelerini kentlerin varoşlarında yaşayan yurttaşlarımıza anlatmak, partiye katılımları arttırmak üzere Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim” ifadesi yer aldı.

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