Varoluşun çıkmaz sokağı: Dünya üzerinde 322 milyon insan depresyonda

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 4.4’ü depresyon, 3.6’sı ise anksiyete bozukluğu yaşıyor.

Araştırmaya göre, depresyon kadınlarda yüzde 5.1, erkeklerde ise yüzde 3.6 oranında görülüyor. Anksiyete bozukluğunun görülme oranları ise kadınlarda yüzde 4.6 erkeklerde ise yüzde 2.6.

Son 10 yıl içerisinde depresyon yüzde 18.4, anksiyete bozukluğu ise 14.9 oranında artarken, depresyon ve anksiyete bozukluğu yüzde 30’unun ‘orta ve ciddi’ seviyelerde olduğu tahmin ediliyor.

322 milyon insan depresyonda

WHO araştırmasında, depresyonun 322 milyon insanda görüldüğü, en çok 60-64 yaş aralığını etkilediği ve en yaygın olduğu bölgenin ise Afrika kıtası olduğu tespit edildi.

Anksiyete bozukluğu ise 264 milyon insanı etkilerken, kadınlarda 40-44, erkeklerde ise 15-19 yaş aralığı en yoğun görüldüğü dönem.

En yaygın görüldüğü bölge ise Amerika kıtası.