Varlık şirketi CEO’su: Sorunlu kredileri almak isteyen çok sayıda yabancı var

Varlık yönetim şirketi Ünlü&Co’nun CEO’su Mahmut Ünlü, Türkiye’de sorunlu kredilere yatırım yapmak için bekleyen çok sayıda yabancı yatırımcı bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Ünlü, Reuters ajansına verdiği söyleşide şöyle konuştu: “Sorunlu krediler konusunda bankalar karar vermeden, bu alanda bir şey olmayacak. Ama bankalar karar verdiğinde buna yatırım yapacak yabancı fonlar Türkiye’ye gelmeye hazırlar.”

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Bilançolarındaki kötü krediler konusunda uluslararası yatırımcılarla bir süredir diyalog halinde olan Türk bankaları, son olarak mayıs ayında yabancı finansal kurumlar ve yatırımcılarla bir araya gelmişti. Son aylarda yer alan haberlerde Goldman Sachs, Bain Capital, EBRD, IFC, Deutsche Bank, SC Lowy, Houlihan Lokey ve Cerberus gibi kurumların adı ilgili yabancı kurumlar arasında yer almıştı.

‘Yerli şirketlerin sermayesi yetersiz’

Ünlü, Türkiye’de yerleşik varlık yönetim endüstrisinin sermayesinin bankacılık sektöründeki sorunlu kredileri almaya yetmeyeceğini belirterek, “Eğer bankalar bu sorunlu kredileri satmaya karar verirlerse (yerli şirketler) bunları alacak miktarda sermayeye sahip değil. Dolayısıyla bu alandaki yerli endüstri de yurt dışı ile işbirliği yapmak durumunda” diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların fiyatta anlaşması durumunda sorunlu ya da yakın izlemedeki kredilerle ilgileneceğini belirten Ünlü, şöyle devam etti: “Şu an bankalar satış kararı alırlarsa yerel sektör kaynak olarak zorlanır, yabancı yatırımcılar büyük kısmı da yasal mevzuat uygun olmadığı için yatırım yapamazlar. Biz onların yatırım yapabileceği bir takım platformların oluşması ile ilgili düzenleyici kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Çalışmalar olumlu sonuçlanır ise sektöre ilgi yatırıma dönüşecektir.”

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Düzenleme üzerinde çalışılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eylül verilerine göre sektörün sorunlu kredi oranı yüzde 4.96, tahminlere göre bunun yıl sonunda yüzde 6.3’e yükselmesi öngörülüyor. Kredi derecenlendirme kuruluşu Fitch tarafından cuma günü yayımlanan değerlendirmeye göre ise geri ödemelerinde sorun bulunan alacakları da kapsayan yakın izlemedeki kredilerin yüzde 12 seviyesinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Son olarak, BDDK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun bankacılık sektöründeki sorunlu kredileri almak isteyen yabancıların önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtilmişti.