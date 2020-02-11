Varlık Fonu’na sınırsız borçlanma yetkisi geliyor

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) borçlanma işlemlerinde sınırlamaların kaldırılması için Bankacılık Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.

Fotoğraf: Arşiv

AKP grubunun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda değişiklik öngören tasarısı TBMM Başkanlığı’na geçen hafta sunulmuştu. Görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na aktarılan 40 maddelik tasarının gerekçeli tam metni Meclis’in sitesinde yayınlandı.

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Sınırlamalar kaldırılıyor

Buna göre, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kurumların işlemlerinde kredi sınırlamasını kaldıran Bankacılık Kanunu’nun 55’inci maddesine ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu veya bunlara ait fonlarla’ ibaresinin eklenmesi önerildi.

Teklifin yasalaşması halinde, TVF ve alt fonlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler gibi hemen hemen tüm borçlanma işlemlerinde sınırlamalar kalkacak.

Teklifin ilgili maddesi şöyle:

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Teklifte bu maddenin gerekçesi şöyle açıklandı:

Kredi imkanları artırılıyor

Öte yandan teklifin Bankacılık Kanunu’nun 49. maddesinde değişiklin öngören maddesinde, sermayesinin çoğunluğu TVF’ye ait bankalar ve hisselerinin büyük bölümü TVF’nin elinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ‘ayrı bir risk grubu’ olarak tanımlandı.

Teklifin bu maddesinde, söz konusu bankalarla diğer kurum ve kuruluşların bulunduğu ‘risk grubu daraltılarak, kredi imkanlarının artırılması’ amaçlandığı belirtildi.

Teklifin 3. maddesi şöyle:

Teklifte bu maddenin gerekçesi şöyle açıklandı:

Büyümeye katkı sunması amacıyla 2016 yılında Meclis’te çıkarılan yasayla kurulan TVF’nin 100 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilen varlıkları arasında Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Çaykur ve PTT gibi kamunun en önemli varlıkları bulunurken, geçen aralık ayındaki alımla fonun Borsa İstanbul’daki hissesi yüzde 90’ın üstüne çıkmıştı.

Kredi limitleri yükseltilmişti

Son olarak, 2019’un nisan ayında fonun kuruluş belgesindeki değişiklikle kredi limitleri yükseltilmişti.

TVF’nin başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yürütüyor.