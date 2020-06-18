Varlık Fonu, Turkcell hisselerini yarı değerine alarak en büyük ortak oldu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor.

TVF’nin açıklamasına göre, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük ortağı durumuna gelecek.

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Bu satın alma TVF’nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım oldu.

Piyasa değerinin yarısına

Turkcell’in piyasa değeri, satın alma işleminin gündeme geldiği geçen salı günkü hisse kapanış fiyatına göre 32.4 milyar lira. Bu da güncel kurla yaklaşık 4.7 milyar dolara karşılık geliyor. TVF’nin yüzde 24.02’lik hisse için Telia’ya ödediği 530 milyon dolar ise piyasa değerinin yarısının altında bir değerlemeye işaret ediyor.

Açıklamada, satın almanın ardından yeni dönemdeki ortaklık yapısına ilişkin şunlar kaydedildi:

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“TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Yönetim kurulundaki dört üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek.”

Turkcell Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kamunun en önemli varlıkları

2016 yılında Meclis’te çıkarılan yasayla kurulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü TVF, 100 milyar lirayı aştığı tahmin edilen portföyünde Türk Hava Yolları, bankalar, Çaykur ve PTT gibi kamunun en önemli varlıklarını barındırıyor.