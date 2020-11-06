Varlık Fonu müdürü: ‘Bu tür şeyler oluyor mu’ dedirtecek yatırımlar olacak

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Zafer Sönmez, teknoloji yatırımlarında iki-üç yılda Türkiye’deki en büyük oyuncu olmayı hedeflediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TVF son olarak Turkcell’in kurucu ortaklarının hisselerini satın alarak şirkette kontrol sahibi olmuştu. Bu satın alma TVF’nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım oldu.

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Sabah’tan Özlem Doğaner’e konuşan Sönmez, teknoloji yatırımlarına hız vereceklerini anlattı.

Sözmez şöyle konuştu: “Bir şirketi biraz palazlandıktan sonra kurumsal hale getirecek yatırımcı segmenti eksik. Bu anlamda TVF önümüzdeki iki-üç yılda Türkiye’deki en büyük oyuncu olmak niyeti ve çabasında. Bunun ilk işaret fişeğini Turkcell ile attık. Ama yeterli değil. Sadece teknolojide yeni büyüyen şirketlere yıllık birkaç yüz milyon dolar yatırım yaptığımız bir hale gelmek zorundayız. Çünkü Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini, inovasyonu başka türlü desteklemeniz mümkün değil. Bu teknoloji nedir? Finansal teknoloji olabilir, tarımsal, eğitim, sigorta teknolojisi olabilir. İstanbul Finans Merkezi’nin 2022’deki açılışıyla ‘Bu tür şeyler Türkiye’de oluyor mu’ dedirtecek yatırımlar olacak. Oldukça heyecanlı bir ajandamız var.”

Sönmez, “TVF özel sektörün rakibi mi olacak” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Özel sektörün rakibi olduğumuz değil, özel sektörün zorlandığı alanlarda topa girdiğimiz, tenhalaştıran değil kalabalıklaştıran yatırım felsefesi içindeyiz. Girişimci devlet anlayışıyla hareket ettiğimiz, o sorumluluğu üstlendiğimiz yatırımlarımızı göreceksiniz.”