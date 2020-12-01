Varlık Fonu, Katar’a satılan Borsa İstanbul hisselerinden kar etmiş

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO’su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul’un Katar’a satılan yüzde 10 payının, satış fiyatından ‘çok daha düşük bir rakama’ Avrupalı eski ortaktan alındığını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katar’ın ulusal varlık fonu QIA’ya 200 milyon dolara satılması işlemi dün tamamlandı. Anlaşma, Borsa İstanbul için 2 milyar dolar sermaye değerine işaret ediyor.

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Bloomberg HT televizyonuna açıklamada bulunan Sönmez, “Tahminim iki yıllık bir çerçevede Borsa İstanbul’u halka arz ettiğimiz bir resmi göreceğiz” dedi.

Borsa İstanbul için yapılan iki milyar dolar değerlemeyi ‘çok iyi bir değer’ olarak niteleyen Sönmez, satış fiyatının 13’ün üzerinde bir FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) çarpanıyla yapıldığını ifade etti.

TVF’nin Borsa İstanbul’un eski hissedarlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın elindeki yüzde 10 payı geçen yıl satın almış, ancak alım bedelini açıklamamıştı. Sönmez, yüzde 10 payın QIA’ya satış fiyatından ‘çok daha düşük bir rakama’ alındığını ifade etti.