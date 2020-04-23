Varlık Fonu, kamuya ait sigorta şirketlerini de devraldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) kamuya ait Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ve Halk Hayat ve Emeklilik şirketlerinin hisselerini kamu bankalarından devraldı.

Fotoğraf: Reuters

Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamalarına göre TVF Finansal Yatırımlar AŞ, kamu bankalarına ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin hisselerini toplamda 6.54 milyar lira bedelle devraldı.

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Dün imzalanan devir sözleşmesine göre bunun Halk Sigorta AŞ hisseleri için nakit verilecek 179.1 milyon liralık kısmı hariç gerisi özel tertip devlet iç borçlanma senediyle ödenecek.

KAP’taki açıklamalardan derlenen bilgilere göre Vakıfbank’a ait Güneş Sigorta’nın yüzde 51.1’ini temsil eden hisseler ve Vakıf Emeklilik ve Hayat’ın yüzde 53.9’u temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar’a devredildi.

Benzer şekilde, Ziraat Bankası’na ait Ziraat Sigorta’nın yüzde 99.97’sini temsil eden hisseler ve Ziraat Hayat ve Emeklilik’in yüzde 99.97’sini temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar’a devredildi.

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Halkbank’a ait Halk Sigorta’nın yüzde 89.18’ini temsil eden hisseler ve Halk Hayat ve Emeklilik’in tamamını temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar’a devredildi.

‘Corona’ yasasında TVF maddesi

Corona virüsünün ekonomiye etkisini dindirmek üzere kabul edilen yasa 17 Nisan günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bu düzenlemede TVF’yle ilgili yer alan bir madde dikkat çekmişti.

Yasa, TVF’nin üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun bazı kısıtlamalarından muafiyet getiriyor.

Uzmanlar bu muafiyetin TVF’nin batma durumuna gelen şirketlerden uygun gördüğünü bünyesine katma sürecin sorunsuz ilerlemesi için getirildiğini belirtmişti.

Kamunun en önemli varlıkları

2016 yılında Meclis’te çıkarılan yasayla kurulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü TVF, 100 milyar lirayı aştığı tahmin edilen portföyünde Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Çaykur ve PTT gibi kamunun en önemli varlıklarını barındırıyor.