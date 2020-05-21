Varlık Fonu kamu bankalarındaki hissesini artırdı, 21 milyar lira sermaye ekledi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın çekirdek sermayelerinin 21 milyar lira artırılması sürecinin tamamlandığını duyurdu.
TVF’nin açıklamasında, işlem sonucunda TVF’nin Halkbank’taki ortaklık payının yüzde 75.29, Vakıfbank’taki payının ise yüzde 35.99 olduğu belirtildi. Ziraat Bankası hisselerinin tamamı ise TVF bünyesinde bulunuyor.
TVF söz konusu işlemin finansmanında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çıkardığı devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacağını belirtmişti.