Varlık Fonu, Alsancak Limanı’nı da ‘yuttu’: Satma, devretme ve kiralama yetkisi de var

İzmir’deki Alsancak Limanı da Türkiye Varlık Fonu’da devredildi.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu’yla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Habertürk’te yer alan habere göre limanın fona devir işlemlerinin yapıldığı; durumun resmi yazıyla ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiği belirtildi. Yetkililer; dış ticaret ve ihracatla uğraşan firmaların söz konusu devirden etkilenmeyeceğini vurgularken Varlık Fonu’nun bu kurumları satma, devretme veya kiralama yetkisi olduğu da kaydedildi.

Ne olmuştu?

Alsancak Limanı’nın 49 yıllığına özelleştirilmesi için 3 Mayıs 2007’de açılan ihaleyi Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ, 1 milyar 275 milyon dolar vererek kazanmıştı. Açılan dava süreci 29 ay devam etmiş Danıştay yürütmeyi durdurmuştu. İkinci ihale 21 Eylül 2012’de düzenlenmişti.

Revize edilen bu planlarda liman içinde 97 bin metrekarelik bir AVM öngörülüyordu. İtirazlar nedeniyle ihaleye sadece bir firma teklif verince ihale iptal edilmişti. 2015 Kasım’da askıya çıkan yeni planlarda ise 97 bin metrekarelik AVM’nin yerine dükkanlara yer verilmişti.

Limanın yük kısmında ticari alan olarak belirlenen bölgeye ve kruvaziyer limanı içindeki bina yüksekliğine Konak Belediyesi itiraz etmişti. Yeni planda yük limanında lojistik bürolarının bulunacağı yaklaşık 300 metrekarelik ticari alan iptal edilip bu alandaki bina yüksekliği de 21,5 metreye indirilmişti.

Konak Belediyesi’nin tekrar yaptığı itirazı Özelleştirme İdaresi reddetmiş, belediye ise bunun üzerine mahkemeye gitmeyeceğini açıklamıştı.