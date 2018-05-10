‘Varlık barışı’nın detayları: Kullanım kısıtı yok, temmuza kadar sıfır vergi

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Yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacak ‘varlık barışı’ düzenlemesine göre, varlıklarını 31 Temmuz’a kadar bildirerek, yurda getirenler hiçbir vergi ödemeyecek.

TBMM genel kurulunda kabul edilen önergeyle, yurt dışındaki varlıklarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka ya da aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

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Bu kişiler yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyan edip ödeyecek.

Ancak, 31 Temmuz 2018’e kadar bu varlıklarını getirenler ise vergiden muaf olacak.

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Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.

‘Varlık barışı’ yurt içinde kayıtlı olmayan mal varlıklarını da içeriyor.

Düzenlemeyle en az 16 milyar liralık bir bütçe geliri yaratılması hedefleniyor.

AA’nın haberine göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal ‘varlık barışı’ düzenlemesinin detaylarını aktardı.

Düzenlemenin detayları

Buna göre, Ağbal, düzenlemeden yurt dışından getirilecek varlıklar açısından tüm gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceğini bildirdi. Ağbal, yurt içinde ise tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu uygulamadan yararlanabileceğini aktardı.

Hangi varlıkların düzenlemeye konu edileceğini de açıklayan Ağbal, “Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, banka veya aracı kurumlara bildirilerek yurda getirilebilecek. Yurt içinde yararlanacaklar ise bu varlıklara ilave olarak taşınmazlarını da uygulamaya konu edebilecek” ifadesini kullandı.

Temmuza kadar getirene sıfır vergi

Yurt dışından getirilen varlıklar için banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunulacağını, yurt içindeki varlıkların ise vergi dairesine beyan edileceğini belirten Ağbal, bu bildirim ve beyanların en geç 30 Kasım’a kadar yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu imkanlardan yararlanılabilmesi için yapılan bildirim tarihinden itibaren, 3 ay içinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi gerektiğinin altını çizen Ağbal, “Bu bildirim üzerine banka ve aracı kurumlar yüzde 2 vergi hesaplayacak, tahsil edecek ve 31 Aralık’a kadar vergi dairesine yatıracak. Buna karşın, varlıklarını 31 Temmuz’a kadar bildirerek, yurda getirenler ise hiçbir vergi ödemeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Gelir ve kurumlar vergisi de yok

Ağbal, şöyle konuştu: “Yurt dışı varlıkların üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ve hesaplanan verginin süresinde ödenmesi durumunda bu varlıklarla ilgili hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. Aynı şekilde yurt içindeki gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de varlıklarını kanuni defterlerine kaydederek hesaplanan vergiyi süresinde ödemeleri halinde bu işlemleri nedeniyle vergi incelemesine tabi olmayacak. Ayrıca bir gelir ve kurumlar vergisi de ödemeyecek.”

Kullanım kısıtı yok

Ağbal, yurt dışından getirilen veya yurt içinde kayda alınan varlıkların daha sonraki kullanımında bir kısıtlama olmadığını bildirdi.

Söz konusu varlıkların dilenildiği gibi kullanılabileceğini belirten Ağbal, şunları kaydetti: “Yurt dışından varlıklarını getirenler, isterlerse tekrar yurt dışına götürebilecek, varlıklarını buradaki işletmelerinden çekebilecek. Türkiye’deki işletmenin yurt dışındaki bir finans kuruluşundan kullandığı kredi borcunun 30 Kasım’a kadar ödenmesi halinde varlıkların yurt dışından getirilme şartı da aranmayacak. Uygulamadan yurt içinde yararlananlar da işletme aktifine aldıkları varlıklarını serbestçe kullanabilecek, isterlerse işletmeden çekebilecekler.”

Yurt dışı iştirak kazançları da kapsamda

Düzenlemeye yurt dışı iştirak kazançlarının da dahil edildiğine dikkati çeken Ağbal, bunun dışında, yurt dışında bulunan şirketlerin tasfiyesi sonucu elde edilen kazançların da uygulama kapsamına alındığını söyledi.

Ağbal, yurt dışı şirketlerin tasfiye edilmesi sonucu elde edilen kazançlarla 31 Ekim’e kadar elde edilen iştirak kazançlarının, 31 Aralık’a kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde bu kazançlar üzerinden gelir ve kurumlar vergisinin alınmayacağını bildirdi.