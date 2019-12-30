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Yaramazlara biraz batar!

‘Varlık barışı’ üçüncü kez uzatıldı

Gelir vergisi kanununun geçici 90. maddesi kapsamında getirilen ‘varlık barışı’nın süresi altı ay uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi için tanınan ve yıl sonunda sona erecek süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

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9 Mayıs 2018’de Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle en az 16 milyar liralık bütçe geliri yaratılması hedefleniyordu.

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