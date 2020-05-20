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Yaramazlara biraz batar!

Variety: 2021 Oscar töreni ertelenebilir

Oscarları dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin, Covid-19 nedeniyle sektörün etkilenmesi nedeniyle önümüzdeki yıl 28 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan ödül töreninin ertelemeyi planladığı belirtildi.

Fotoğraf:Reuters

Variety dergisinin internet sitesinde yayımlanan habere göre adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, 2021’de 93’üncü kez düzenlenecek törenin planlanan tarihte yapılamayacağını söyledi. Bu kişi, “Akademi büyük olasılıkla erteleyecek töreni. Ancak ne zamana erteleneceği henüz belirlenmedi” dedi.

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Ertelemenin gerekçesi olarak salgın nedeniyle sinemaların kapanması ve film çekimlerinin durması gösterildi.

Akademi Başkanı David Rubin, geçen ay, salgının, 2021 yılındaki törenin canlı yayınına nasıl etki edeceği hakkında konuşmak için erken olduğunu söylemişti.

Akademi, erteleme haberiyle ilgili ise bir açıklama yapmadı.

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