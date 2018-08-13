VAR’da değişiklik: Pozisyonlar o anda ekrana yansıtılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) video hakem uygulamasında (VAR) değişikliğe gitti.

Sporx’in haberine göre, TFF ve MHK, 2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye’de uygulanmasına resmen başlanan VAR’ın ilk hafta itibariyle hedefine ulaştığı, tek sıkıntının sistemin yavaşlığı olduğu konusunda hemfikir oldu.

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İki kurum, VAR’a gidilen pozisyonlarda, Dünya Kupası’nda olduğu gibi üçlü ekrana geçilmesi (hakem, VAR odası, pozisyon), VAR’a müracaat edilen pozisyonların üç boyutlu olarak o anda ekrana yansıtılması ve VAR odasının görüntüsünün de kamuoyuna gösterilmesi gerektiği kararına vardı.

Kurumların kararı yayıncı kuruluşa ilettiği, değişikliklerin ligin ikinci haftasında uygulanmasının beklendiği bildirildi.