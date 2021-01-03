Varank’tan ‘Volkswagen’ açıklaması: Salgın gerekçe gösterildi ama siyasilerin etkisi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa’da yatırım yapmaktan vazgeçen Alman otomotiv firması Volkswagen’in Covid-19 salgınını gerekçe gösterdiğini aktardı, ancak kararda ‘siyasilerin etkisi’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul eden ve konuyla ilgili ilk kez konuşan Varank şunları söyledi:

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“Volkswagen CEO’su Herbert Diess’in bana yazdığı mektup var. ‘Biz Türkiye’yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye’de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz.’ Açıkça, ‘Ben kişisel olarak Türkiye’yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz’ diyor. Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için iki kez geldi. Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı.

Bize resmi açıklaması bu ama bu şirketlerin yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk.”

‘Global markalar siyasi karar vermemeli’

Varank, global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: “Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum, ‘Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım.’ O gün bize söyledikleri, ‘Asla siyasi karar vermeyeceğiz’ idi.”

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‘Volkswagen kaybeder’

Global firmaların kendileriyle görüştüğüne işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık.”

Zorlu geçen 2020 için, “Proaktif olduk ama panik de yapmadık” diyen Varank, yatırım iştahının ulusal ve uluslararası alanda sürdüğünü ifade etti.

Varank şunları söyledi: “Türkiye nitril eldiven üretilmeyen bir ülkeydi. Bu sektörün tamamı Uzak Doğu’daydı. Şu anda üç firma birden nitril eldiven yatırımı yapıyor. İnşallah mart ayında kendi ülkemizde üretilen eldivenler kullanılacak. (…)

2019’da 4 bin 875, 2020 yılında 9 bin 335 teşvik belgesi düzenlenmiş. İmalat sanayisinde 2019’da sadece 2 bin 948 belge vermişiz, 2020’de verdiğimiz belge adedi 6 bin 419.”

İlk araçlar büyükelçilere

Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini hatırlatarak ilk araçlardan Türkiye’nin dünyadaki büyükelçilerine göndermek gibi bir hayali olduğunu söyledi.