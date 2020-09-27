Varank: İki aşının hayvan deneyleri bitti, insanlarda denemeye başlamak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, iki aşıda hayvan deneyleri aşamasının bittiğini, insan deneylerine başlamak istediklerini söyledi.

Fotoğraf: Biontech (temsili)

AA muhabirine bakanlığın hasatalığa karşı yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Varank, TÜBİTAK öncülüğünde Kovid-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anımsattı. Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirmeye çalışıldığının altını çizen Varank şöyle devam etti: “İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz.

Reklam

Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız.”

Varank aşı çalışmalarının yanı sıra ilaç geliştirmek için çabaların da sürdüğünü belirterek Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildiğini hatırlattı.