Var mı yok mu belli değil: Kanada Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlemiş

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinlediklerini açıkladı.

Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosuluğuna girdikten sonra öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdikten hemen sonra boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını duyurmuştu. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

Reklam

Trudeau, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını bizzat dinlemediğini ancak Kanadalı istihbarat yetkililerinin dinlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve Britanya’ya verildiğini söylemişti.

Reklam

ABD ve Fransa yalanlamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı vakasın görüşmek üzere 17 Ekim’de Türkiye’ye geldiğinde, ABD’li yayın kuruluşu ABC News, kendisine ses kaydının dinletildiğini öne sürmüş ancak ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Pompeo’ya deşifre metni ya da video verilmediğini söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, kayıtların Fransa’ya verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söylemişti.