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‘VAR’ Konfederasyonlar Kupası’na hızlı başladı: ‘Video hakem kararıyla’ iki iptal, bir gol


Rusya’da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası’nın ikinci gününde oynanan iki maçta atılan iki gol ‘Video Yardımcı Hakem’ (VAR) kararıyla iptal edilirken, bir pozisyonda gol kararı ‘VAR’dan geldi.

Fotoğraf: REUTERS/Carl Recine

Meksika ve Portekiz’in 2-2 berabere kaldığı günün ilk maçının 21’inci dakikasında Pepe’nin topu ağlara yolladığı pozisyonun ardından hakem santra yapılmasına izin vermedi.

Fotoğraf: REUTERS/ John Sibley

Video hakem odasında tekrar izlenen pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçerli sayılmadı.

Kamerun ile karşı karşıya gelen Şili’nin 45+1’de Eduardo Vargas’la bulduğu gol de, itirazlar üzerine başvurulan video yardımcı hakemin uyarısıyla geçersiz sayıldı.


Vargas’ın 90+2’de skoru 2-0’a getiren golünde ise roller değişti. Ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayan hakem Damir Skomina, video hakemin gol kararının ardından orta noktayı gösterdi.

 

 

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