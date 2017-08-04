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Vapurda simitçi çocuğu döven güvenliklerin işine son verildi

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İstanbul’da Eminönü’nden Adalar’a giden vapurda simit sattığı için kazan dairesine götürüp 16 yaşındaki bir çocuğu döven  İBB çalışanlarının sözleşmeleri feshedildi.

29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattında kaydedilen görüntüde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı güvenlikler tarafından darp edildiği görülüyordu.

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Video sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti. Çellist Gülşah Erol’un metroda darp edilmesiyle benzer zamanlarda yaşanan olayı İBB kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Kurumdan daha sonra yapılan açıklamada da sorumlulara soruşturma açıldığı ve olaya karışan kişilerin güvenlik hizmeti veren firma tarafından iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı duyuruldu. İBB aynı zamanda gencin ailesini ziyaret ettiklerini de belirtti.

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