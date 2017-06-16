Vapura köpeğiyle binemeyen yurttaştan oturma eylemi

Şehir hatları vapuruna binmek isteyen bir yurttaş, köpeği kafes içinde olmadığı gerekçesiyle vapura alınmayınca oturma eylemi yaptı.

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre bu sabah işe gitmek için vapura binmek üzere olanlar ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Kadıköy’den Beşiktaş’a işe gitmek isteyen Umut Tekin isimli yurttaş, kafes içinde olmadığı için vapura alınmayan köpeği için oturma eylemi yaptı.

Diğer yolcular da tepki gösterince görevliler köpeğin bir sonraki vapura binmesine izin verdi.

Şehir Hatları’ndan tepki çeken uygulama

İstanbul’da vapurlara köpeklerin kafessiz ve ağızlık olmadan bindirilmesinin yasaklanmasına hayvan severlerin tepkisi sürüyor.

Şehir Hatları’na gelen yeni uygulamayla evcil hayvanlara kafeslerinde, özel olarak köpeklere ise kafeslerinde ve ağızlıklı bir şekilde yolculuk yapma zorunluluğu getirilmişti.

Kafesle seyahat etmenin ağırlığından ve kafeslerin yüksek maliyetinden şikayet eden yurttaşların uygulamaya karşı başlattıkları imza kampanyaları hala aktif.