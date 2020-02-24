Vapur müzisyenleri jüri karşısında

Vapur müzisyenleri seçme yarışmasında 82 müzisyen jüri karşısına çıktı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) şirketi Şehir Hatları A.Ş.’nin vapurlardaki müzik kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yarışmanın ikinci etabına geçildi. Şehir Hatları, vapurlarda daha kaliteli müzik yapılması ve standart getirilmesi amacıyla sokak müzisyenlerine çağrıda bulunmuştu.

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Trompet, gitar, kanun ve perküsyon sanatçılarının da aralarında bulunduğu Beyaz Masa’ya kayıtlı 31 ‘vapur müzisyeni adayı’ ilk seçmeler için geçen hafta salı günü jüri karşısındaydı.

Yarışmanın ikinci etabı, bugün Kadıköy’deki Eminönü vapur iskelesinde bulunan eğitim salonunda yapıldı. Bu etapta halihazırda vapur müzisyenleri havuzunda yer alan 82 müzisyen, dört kişiden oluşan jürinin karşısına çıktı.

Jüri üyesi olarak değerlendirmeleri Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar, müzisyen ve akademisyen Yusuf Çetin ve gitarist Tümer Uluçınar yaptı.

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‘Yolcuların geri dönüşlerini dikkate alıyoruz’

Tunç Baydar şunları anlattı: “Biz 2016 yılından itibaren Şehir Hatları’nda vapur müzisyenliği uygulamasına başladık. O günden bu güne çok yol kat edildi. En önemli özelliklerden bir tanesi iyi bir müzik yapmak. Biz buradaki arkadaşlarımızın enstrüman çalmaları ve okumalarına istinaden görüşme ve mülakat neticesinde uygun gördüğümüz müzisyenleri vapura çağırıyoruz ve çalıştırmaya başlıyoruz. Bugünkü seçmemiz, kendi müzisyenlerimizin içerisinde tekrar bir güncelleme diyebiliriz. Kendi müzisyenlerimizden kendisini çok geliştiremeyen ve vapurdaki yolcularımızın bize yaptığı geri dönüşlerden kaynaklı yeni müzisyenler olması düşüncesiyle böyle bir güncelleme yapmayı planlıyoruz.”

‘Vapur müzisyenleri dünyada tek’

Koordinatör Baydar sözlerini şöyle sürdürdü: “Müzisyen her zaman müzisyendir, bu ayrı bir konu. Fakat farklı mecralarda müzikler yapılıyor. Sokak müzisyenleri var, metrolarda müzisyenler var. Vapur müzisyenlerinin bu konudaki ufak ayrımı şu, biz 15 dakika boyunca yolcularımıza konser veriyoruz. Yolcularımıza konser tadında yolculuk yaptırıyoruz. Bunun en büyük farkı vapur müzisyenlerinin dünyada tek olmaları. Şehrin içerisinden bir deniz geçiyor ve bir ulaşım sektörü var. Bu ulaşım sektöründe de müzik yapan tek insanlar bu arkadaşlar. Yeni müzisyen alım mülakatlarımız mart ayına kadar devam edecek. Mart ayından sonrada uzun bir süre müzisyen almayı planlamıyoruz.”

‘Benim için kendimi ifade etme şekli’

Seçmelere gelen Hilal Nalbant, vapur müzisyenliğinin ne hissettirdiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Vapur müzisyenliği benim için kendimi ifade etme şekli diyebilirim. Vapurda olması benim için bir ayrıcalık, çünkü denizi çok seviyorum ve aynı zamanda İstanbul’un en değerli kıymetlerinden birisinin deniz ile vapur yolculukları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle orada bir de şarkı söylemek, yani sanat yapmak benim için çok ayrıcalıklı bir şey.

Biz bu işe ilk başladığımızda izinsizdik ve biraz kural ihlalleri yapıyorduk. Fakat sonradan yapılan düzenleme ile her şey çok daha tatlıya bağlandı. Ben dört-beş yıldır vapur müzisyenliği yapıyorum. Bir süredir de izinli şekilde vapur müzisyenliği yapmaya devam ediyorum. Bugün de bir önemli sınavımız var, Daha doğrusu vapur müzisyenleri elemesi var. İçeride şu anda hocalarımız var, bizleri sınayacaklar. Amaç bu işin kalitesini arttırmak. Umarım bundan sonraki süreçte de devam ederim.”

‘Kaptan olamadım ama denizde müzik yapıyorum’

Bir senedir vapur müzisyenliği yapan Mehmet Derya Bozkurt ise şöyle konuştu: “Hepimiz burada toplandık. Bakalım jüri nasıl değerlendirecek. Denizin üstünde müzik yapmak çok keyifli. Babam ve annemin babası kaptandı. Birçok seyahate gittik. Babama ‘Baba ben de senin gibi kaptan mı olacağım’ derdim, ‘Hayır oğlum, sen özgür bir ruhsun’ derdi. Beni müzikle büyüttü. Denizin üstünde müzik yaparken hep o aklıma geliyor. Ben kaptan olmadım ama denizin üstünde müzik yapıyorum. İnsanlarla müziği paylaşmak çok hoş. Hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun.”

Seçmeler önümüzdeki ay da devam edecek

Beyaz Masa’ya yapılan başvurular önümüzdeki ay da değerlendirilmeye devam edecek. 20 yaşın üzerinde, enstrümanına hakim, konservatuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edilecek. Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları A.Ş.’nin müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.

Vapur müzisyenleri

Fotoğraf: Youtube

Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul’u seyretme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatları’nın Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında farklı enstrümanlar çalıyor ve söylüyor.

Şehir Hatları’nın verdiği özel kimlikleri bulunan müzisyenler, her gün 09.00-24.00 saatleri arasında müzik yapıyor.

Müzisyenlerin çalacağı hatlar, üç ayda bir değişiyor. Müzisyenler kurayla belirlenen hatlarda, günde üçer saat çalıp söylüyor.