Vanlı Superman!

Van gölünü tanıtmak ve turizme kazandırmak için her yıl düzenlenen ‘Van Denizi Su Sporları Festivali’nde yapılan ‘fleyboard’ gösterisi ilgi çekti. (Fotoğraf: Orhan Asan/DHA)
Yaramazlara biraz batar!
Van gölünü tanıtmak ve turizme kazandırmak için her yıl düzenlenen ‘Van Denizi Su Sporları Festivali’nde yapılan ‘fleyboard’ gösterisi ilgi çekti. (Fotoğraf: Orhan Asan/DHA)
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