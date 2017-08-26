Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Vanlı Superman!

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

Van gölünü tanıtmak ve turizme kazandırmak için her yıl düzenlenen ‘Van Denizi Su Sporları Festivali’nde yapılan ‘fleyboard’ gösterisi ilgi çekti. (Fotoğraf: Orhan Asan/DHA)

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...