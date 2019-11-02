Van’ın Saray ilçesine kayyım atandı

Van’ın Saray ilçesinin belediye başkanı HDP’li Caziye Duman’ın gözaltına alınmasının ardından ilçe kaymakamı Mehmet Halis Aydın kayyım olarak atandı.

Fotoğraf: DHA

Van başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün, aralarında Caziye Duman’ın bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, Halis Aydın’ın kayyım olarak görevlendirildiği açıklandı.

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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/495 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma kapsamında 01.11.2019 tarihinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu’nun 46’ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”