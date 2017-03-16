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Yaramazlara biraz batar!

   
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Van’ın Saray belediyesinin DBP’li eş başkanı gözaltına alındı

 

 

Van’ın Saray ilçesinin Demokratik Bölgeler Partili (DPB) Belediye Eş Başkanı Abdulkadir Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gözaltılan sabah saatlerindeki ev baskınlarının ardından geldi.

 

 

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