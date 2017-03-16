Van’ın Saray belediyesinin DBP’li eş başkanı gözaltına alındı

Van’ın Saray ilçesinin Demokratik Bölgeler Partili (DPB) Belediye Eş Başkanı Abdulkadir Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltılan sabah saatlerindeki ev baskınlarının ardından geldi.
Yaramazlara biraz batar!
MHP İstanbul teşkilatında görev yapmış 139 ilçe başkanı, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.
Türkiye, NATO’nun ortak ülkeleriyle yapılacak bazı eğitim ve benzeri çalışmaları engellediğini doğruladı.
Hollanda’da dün yapılan seçimleri mevcut Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD’nin kazanması Avrupa’ya rahat bir nefes aldırdı.
Milli Svunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatında yeni hedef ilan ettiği Menbiç’te diplomatik seçeneğin askeri seçeneğin önünde olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayınlanacağını söyledi.