Vaniköy Camisi’ndeki yangına elektrik tesisatı neden olmuş

İstanbul Boğazı’ndaki tarihi Vaniköy Camisi’ndeki yangına, elektrik kablolarının neden olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Üsküdar ilçesindeki Kandilli Mahallesi’nde bulunan 350 yıllık cami, önceki gün çıkan yangında büyük hasar görmüş, Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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DHA’da yer alan habere göre itfaiye ekipleri, hazırladıkları raporda elektrik tesisatını işaret etti.

Raporda şunlar kaydedildi: “Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir.”