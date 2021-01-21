Vaniköy Camisi’ndeki yangın: Vakıf yöneticisine dava açılmayacak

İstanbul’da tarihi Vaniköy Camisi’ndeki yangın sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.
Anadolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, caminin bağlı bulunduğu vakfın sahibi Uğur Vanioğlu ‘şüpheli’ olarak yer alıyordu.
Soruşturma neticesinde Vanioğlu’na kamu davası açılmasına yer olmadığına karar verildi. Ayrıca savcılık, itfaiye raporuna dayanarak, olayda kasıt bulunmadığını kaydetti.
Ne olmuştu?
Üsküdar ilçesindeki Kandilli Mahallesi’nde bulunan 350 yıllık cami, 15 Kasım 2020’de çıkan yangında büyük hasar görmüş, Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
İtfaiye, yangına elektrik tesisatının neden olduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise tesisatı denetlemeyen Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı kusurlu bulunmuştu.