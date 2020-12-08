Vaniköy Camisi’ndeki yangın: ‘Elektrik tesisatını denetlemeyen vakıf kusurlu’

İstanbul’da tarihi Vaniköy Camisi’ndeki yangın sonrası hazırlanan raporda, caminin bağlı olduğu vakfın yöneticileri kusurlu bulundu.
Üsküdar ilçesindeki Kandilli Mahallesi’nde bulunan 350 yıllık cami, 15 Kasım’da çıkan yangında büyük hasar görmüş, Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İtfaiye, yangına elektrik tesisatının neden olduğunu açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna ulaşıldı.
Yeni raporda da yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı belirtilirken, kasıt bulunmadığı kaydedildi.
Raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkat göstermediği için kusurlu bulundu.
Cami, Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı’na bağlı.