İstanbul Boğazı’nı süsleyen tarihi yapılardan Vaniköy Camisi’nde yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Denizde ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

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Sahil yolu çift yönlü -Üsküdar ve Beykoz istikameti- trafiğe kapatıldı.

Görüntüler camide ciddi anlamda hasar meydana geldiğine işaret ederken valilik yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği saat 13:30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi’ndeki Vaniköy Camisi’nde yangın çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Denizden üç sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi beş itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi’ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

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Vaniköy Caddesi’ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665’te yapıldı. Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.