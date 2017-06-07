Vandallar işbaşında: Ordu’da kadın heykelleri yine tahrip edildi

Ordu’da kadın heykelleri bir kez daha tahrip edildi.

Altınordu ilçesinde kentin yöresel türküsü ‘Tabya başında üç kız yan yana’ türküsünden esinlenerek yapılıp açık havada sergilenen üç kadın heykelinden birinin baş ve gövde kısımları kırıldı. Heykellerin zarar görmemesi için konulan güvenlik kamerasının da tahrip edildiği ve çalışmadığı belirtildi.

Seyir terasında bulunan heykellerin sürekli tahrip edilmesi bölgede yaşayan yurttaşların da tepkisini çekti.

Heykeller daha önce de birçok kez saldırıya uğramış, üzerine sprey boyayla ‘Edep yahu’ yazılmıştı. Ancak daha sonra heykeller temizlettirilerek tekrar sergilenmişti.

Ordu’nun AKP’li büyükşehir belediye başkanı Enver Yılmaz, ‘örf, adet ve ahlaki duyarlık’ vurgusu yaparak sekiz ay önce kadın heykellerini şehirden kaldırarak Taşbaşı Kültür Merkezi’nin bahçesine taşımıştı.