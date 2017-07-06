Van’daki PKK saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti

Van’da PKK saldırısında yaralanan asker hastanede hayatını kaybetti.
Saldırı, 3 Temmuz’da Başkale-Van karayolunun 60’ıncı kilometresindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi.
PKK’lılar yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirerek askeri araca roketle saldırı düzenledi.
Saldırıda ağır yaralanan, mayın taraması yapan devriye bölüğünde görevli jandarma uzman çavuş Emrah Ceylan, Van 100’üncü Yıl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ceylan, bugün 01.00 sıralarında hastanede hayatını kaybetti.
Memleketi Denizli’de son yolculuğuna uğurlanacak Ceylan’ın evli ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.