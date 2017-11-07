Van’daki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir yanından politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti bölgelerdeki bağlantılarını ortaya çıkaran uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ta Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın da adı geçiyor.