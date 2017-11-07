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Van’daki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti

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Van’daki PKK saldırısında ağır yaralanan 27 yaşındaki jandarma üsteğmen Mehmet Sakallı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasına göre dün saat 19.00 sıralarında PKK’lılar Çaldıran ilçesindeki Harabekordon bölgesine sızmak istedi.

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Bu esnada jandarmayla PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çaldıran jandarma asayiş komando bölük komutan vekili jandarma üsteğmen Mehmet Sakallı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakallı hastanede hayatını kaybetti.

Sakallı’nın hayatını kaybettiği haberi, İzmir’de yaşayan ailesine verildi. Askerin evine Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan Sakallı’nın cenazesi Van’daki törenin ardından memleketine gönderildi.

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