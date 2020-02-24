Van’daki depremde 193 ahır yıkıldı: Bölgeye 200 küçükbaş hayvan sevk edilecek

Van’da depremden ahırları zarar gören ve hayvanlarını kaybedenlere yardım çalışmaları kapsamında 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı açıklamasında depremin etkili olduğu Başkale ilçesinin Böğrüpek, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar, Eşmepınar mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Reklam

‘1916 küçükbaş, 109 büyükbaş hayvan telef oldu’

193 ahırın yıkıldığı ve 105 ahırın ağır hasarlı olduğunun belirtildiği açıklamada yardım çalışmalarıyla ilgili şu bilgiler yer aldı: “Tespitlerimizde 1916 küçükbaşın ve 109 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. Zarar ziyan tespiti için görevlendirdiğimiz personellerimizin çalışmaları ise devam etmektedir. Yıkılan ahırların yerine kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından bölgeye 6×4 metre büyüklüğünde 30 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca Van depreminde zarar gören ailelerin hayvan yemi olarak kullanması için TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 50 ton yonca otu ve 25 ton saman bölgeye sevk edilmiştir. Yine depremde hayvanları telef olan aileler için 200 baş küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlanmıştır.”

Dokuz kişi hayatını kaybetmişti

İran’ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde dün sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van’ın köylerinde yaşayan ve kerpiç evleri yıkılan dokuz kişi hayatını kaybetmişti.