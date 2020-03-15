Van’daki çığ felaketinde 39 gün sonra itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Bahçesaray yolunda 4-5 Şubat tarihinde yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralandığı çığ felaketinden 39 gün sonra, karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valiliği bölgede arama faaliyetleri sürdüren ekiplerin çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu.
Valiliğin açıklaması şöyle:
“Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir’in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi.”
Ne olmuştu?
Van’ın Bahçesaray yolunda 4 Şubat’ta yaşanan çığ felaketinde mahzur kalanları kurtarmak için çalışmalara katılan İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 5 Şubat’ta yaşanan ikinci çığda karlar altında kalmıştı.