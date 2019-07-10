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Yaramazlara biraz batar!

Van’daki bombalı saldırı davasında beş kez ağırlaştırılmış müebbet

Van’ın İpekyolu ilçesinde iki polis ve iki sivilin öldüğü, 73 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının faili Medet Oruç, beş kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl altı ay hapis ve 84 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraflar: DHA

PKK’lı Medet Oruç, 17 Ağustos 2016 tarihinde 2 Nisan Polis Merkezi’ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti. Saldırıda polis memurları Muhammet Acar ve Hacı Ahmet Öztürk ile sivil Dicle İdrak ve Faruk Tam hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından yakalanan Oruç hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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