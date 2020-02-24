Van’da yıkılan evler biriket ve taştan inşa edilmiş, çamur kullanılmış

İran’da meydana gelen depremin ardından Van’ın köylerinde yıkılan evlerin biriket ve taştan inşa edildiği, bağlayıcı malzeme olarak da çamurun kullanıldığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

İran’ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 23 Şubat’ta 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, Van’ın köylerinde kerpiç evlerin yıkılması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yapı stoğunun çok kötü olduğunu, yapıların yüzde 80’inde briket ve taş kullanıldığını anlatan Sağlam, “Bağlayıcı malzemenin çamur olduğu ve araya kesinlikle başka bağlayıcı malzeme kullanılmadığını gördük” dedi.

Doçent, şöyle devam etti: “Bu yapı malzemelerinden dolayı orta şiddetli ve yıkım yaratması beklenmeyen deprem, Başkale’nin dört köyünde ağır yıkımlara sebep oldu. Çatı malzemesi olarak kullanılan tahta kirişler, yıkımın önemli etkenlerinden biri. Biz bir kez daha gördük ki deprem değil deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan konutlar öldürüyor.”

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Elde ufalanıyor

Sağlam, bağlayıcı maddenin, elle incelediklerinde kolayca ufalandağını gördüklerini belirterek evlerde kullanılan malzemelerin yapıyı bir arada tutma özelliği bulunmadığını söyledi.

Doçent, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem üçgeni bu tür yapılarda maalesef oluşmamaktadır. Nedeni ise bağlayıcı olmayan briket ve taşların serbest hareket ederek kişilerin üstüne düşmesidir. Çünkü yatakların veya kanepenin kenarında deprem anında koruma pozisyonunda olsanız bile düşen taşlar ve briketlerin altında kalıyorsunuz. Buradaki evlerde yaptığımız incelemede ön cephe duvarlarının yıkıldığı da dikkat çekiyor.”