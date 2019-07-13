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Yaramazlara biraz batar!

Van’da yazın ortasında kayak keyfi

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi’nde temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Bir grup kayakçı, Türkiye’nin birçok bölgesinde kavurucu sıcakların yaşanırken ve Van’ın kent merkezinde de termometreler 30 dereceye yaklaşırken kayak yapmak için 3 bin rakımlı Karebet Geçidi’ne gitti.

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Kayakçılar, birkaç ay öncesine oranla azalmış olsa da hala metrelerce karın bulunduğu bölgede kayak yaptı.

Kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirten sporcular bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

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