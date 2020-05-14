Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırı: İki ölü, bir yaralı

Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Valilikten açıklamasında, aracın Covid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’ne yardım götürürken saldırıya uğradığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12:00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.”

Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken görevlilerin yoldan araca aldıkları bir vatandaş hayatını kaybetti. Yaralanan bir belediye çalışanı da hastaneye kaldırıldı.