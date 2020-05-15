Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırıda 38 kişiye gözaltı

Van Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valiliğin açıklamasında şöyle dendi: “Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı.”
Saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.
Aracın Covid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’ne yardım götürdüğü belirtilmişti.