Diken

Yaramazlara biraz batar!

Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırıda 38 kişiye gözaltı

Van Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şöyle dendi: “Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı.”

Reklam

Saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Aracın Covid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’ne yardım götürdüğü belirtilmişti.

Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırı: İki ölü, bir yaralı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...