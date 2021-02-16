Van’da tutuklanan gazetecilerin 15 yıla kadar hapsi istendi

CANAN COŞKUN

Van’ın Çatak ilçesinde iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarının haberleştirilmesiyle ilgili beş gazeteci hakkında Van başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

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Gazetecilerin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme 15 gün içinde iddianameyi kabul edip etmediğine ilişkin kararını verecek.

Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala, 9 Ekim 2020’de Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül’de askerler tarafından gözaltına alınıp helikoptere bindirildikten sonra hastanede yoğun bakımda bulunan Osman Şiban ile komada 20 gün kaldıktan sonra hayatını kaybeden Servet Turgut ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle tutuklanmıştı.

Gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi, Nazan Sala ve Zeynep Durgut hakkında iddianame hazırlandığını Mezopotamya Haber Ajansı duyurdu. İddianamede Sala’nın örgüt propagandası suçlamasıyla, diğer dört gazetecinin de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

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‘Spor ve magazin haberi yapmıyorlar’

İddianamede Yeni Yaşam gazetesi, Jinnews ve Mezopotamya Ajansı’nın sitelerinin PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülerek devletin ve kurumlarının aleyhine haber yapıldığı savunuldu. Söz konusu sitelerde ‘normal şekilde spor, magazinsel veya doğa olayları vs. basın komitesinin perspektifi doğrultusunda olmadığından haberleştirilmediğinin tespit edildiği’ belirtildi. Her iki sitenin kapatılması ve engellenmesine yönelik kararların Sulh Ceza Hakimliği’nden talep edildiği, savcılığa ulaştığında mahkemeye gönderileceği ifade edildi.

Telefonlarını dinlemişler

İddianamede gazeteciler Adnan Bilen, Nazan Sala, Şehriban Abi’nin telefonlarının dinlendiği de belirtildi. Buna göre Bilen ve Sala’nın ‘haber yapmak için görüşme gerçekleştirirken, kendilerini Mezopotamya ve Jinnews Haber Ajansı’nda gazeteci olarak tanıttığının tespit edildiği’ kaydedildi. Jinnews muhabiri Zeynep Durgut’un telefon dinlemesinde ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Sterk TV isimli kanala verdiği röportajda ‘provokatif bilgi verdiği’ iddia edildi.

İletişim Başkanlığı’na yazı

İddianamede, gazetecilerin ‘yasal yasal çerçevede sarı basın kartlarının olup olmadığı’ konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na müzekkere yazıldığı, cevabın yargılamayı yapacak mahkemeye gönderileceği ifade edildi.